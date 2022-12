Il nome di Denzel Dumfries è sempre più caldo per il mercato in uscita dell’Inter. Dopo le ottime prestazioni ai Mondiali in Qatar, l’esterno olandese ha attirato sempre più attenzioni in Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione di 60 milioni fatta dai nerazzurri non spaventa nè il Chelsea né il Tottenham, nuova big inglese sulle sue tracce. Gli Spurs hanno intenzione di muoversi già a gennaio, con un’operazione simile a quella chiusa per Destiny Udogie.