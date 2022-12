Al termine della partita contro gli Stati Uniti, in cui è stato premiato come miglior calciatore in campo, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, ha parlato in conferenza stampa.



"Se mi fa piacere essere accostato al Chelsea? Sicuramente mi fa piacere. Ma mi fa piacere anche indossare la maglia dell'Inter. Sono concentrato sulla Nazionale e gioco in un grande club in Italia. Sono orgoglioso di poter giocare nell'Inter e al momento sono solo concentrato su Olanda e Inter"