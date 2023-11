L'Inter nei prossimi giorni sottoporrà Alessandro Bastoni a nuovi esami strumentali per il problema al polpaccio accusato in nazionale. Un risentimento muscolare che, fin da subito, è sembrato serio e che, come vi avevamo anticipato noi di Calciomercato.com, potrebbe tenere il difensore italiano lontano dai campi da gioco sia con Juventus e Benfica, ma anche e soprattutto contro il Napoli il 3 dicembre. Secondo quanto riportato da Tuttosport fra lunedì e martedì l'ex-Atalanta si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire la vera entità della lesione con uno stop di almeno 3 settimane che si prospetta all'orizzonte.