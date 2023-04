E' questo il pensiero di Ivan, che secondo quanto scrive oggi Tuttosport spinge per tornare in Italia, per vestire la maglia nerazzurra, con la quale ha giocato in due parentesi dal 2015 al 2019 e dal 2020 al 2022, con un bilancio di 55 gol e 49 assist in 254 partite, contribuendo alla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.ma a questo punto per l'ex Borussia Dortmund non è di certo un male. Senza Conte al timone e con tante nuvole all'orizzonte in casa Spurs, che rischiano di stare fuori dalla prossima Champions League, cambiare aria gli farebbe bene. Meglio se è aria di casa, quella di Milano.Al momento sono due gli ostacoli sulla strada per l'Italia: l'età, che a febbraio ha festeggiato 34 anni, e soprattutto l'ingaggio,Per avere la luce verde serve all'operazione serve l'ok della società per tesserare un over 34, la disponibilità del croato a ridursi lo stipendio, magari spalmandolo su due anni, e soprattutto la partenza di Robin, al quale verrà trovata una sistemazione in estate, nonostante un'ultima parte di stagione in crescendo. Il tedesco piace in Bundesliga, a Bayer Leverkusen e Wolfsburg, ma bisogna trovare i giusti argomenti economici.Perisic come Lukaku, la possibilità c'è. Big Rom è tornato all'Inter dopo un anno di delusioni e panchine al Chelsea, facendo il mea culpa.Ha chiesto scusa, si è abbassato lo stipendio e si è messo a disposizione. Quello che ora vuole fare il croato. A caccia di un nuovo inizio nerazzurro.