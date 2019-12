Prelevato dal Cruzeiro, girato in prestito prima al Parma e poi all'Albacete, Gabriel Brazao non riesce a trovare spazio. Classe 2000 di proprietà dell'Inter, il brasiliano, con in club spagnolo, ha collezionato una sola presenza, in Coppa del Re, mentre in campionato, solo panchina. Per questo motivo il club nerazzurro vuole cambiare le carte in tavola già da gennaio: tornare alla base per spiccare il volo. E provare a seguire le orme del suo idolo, Julio Cesar.