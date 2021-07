L’Inter tratta diversi rinnovi, tra i quali c’è anche quello di Marcelo Brozovic. Come scrive Tuttosport, una volta tornato a Milano, il croato parlerà del prolungamento col club nerazzurro: in scadenza nel 2022, Marotta e Ausilio sono pronti a mettere sul tavolo 5 milioni di euro a stagione per il numero 77, cercando di trovare l’accordo entro la fine dell’estate. Anche perché il giocatore viene considerato fondamentale per Simone Inzaghi.