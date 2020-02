Inter di Milano o Inter Miami? Il primo round va ai nerazzurri. Il marchio "Inter", che coinvolge appunto il club meneghino e la nuova franchigia della MLS, di cui Beckham è proprietario, è al centro di questa disputa tra le due società, nata dalla contestazione da parte della società italiana del nome "Inter" da parte di quella della Florida. E, nel 2014, l'Inter ha presentato, come scrive calcioefinanza.it, all'organo competente statunitense una richiesta di registrazione del nome come marchio esclusivo.



L'Inter, che gode di un certo seguito negli States, con le gare che vengono trasmesse da ESPN+, ha contestato l'utilizzo dell'abbreviazione da parte dell'Inter Miami, che si è rifiutata di modificare l'abbreviazione, spiegando che "Inter" è un termine generico e che, secondo la tesi presentata dalla MLS, ci sono diversi club che utilizzano tale abbreviazione. Questo, secondo calcioefinanza.it, non è stato sufficiente a dimostrare che l'MLS avesse una valida proprietà proprio nel nome "Inter", per questo motivo bisognerà presentare una miglior difesa. Altrimenti l'Inter Miami, pronta al debutto in MLS, dovrà cambiare nome, in quanto questo deve distinguersi, per la legge sui marchi, dalla concorrenza.