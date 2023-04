Sfumato ormai da tempo l'obiettivo scudetto, e anzi anche il quarto posto che vale la Champions 2023-24 ad oggi non sarebbe centrato, l'Inter nel finale di stagione culla il sogno di raggiungere un grande obiettivo, quello del mini Triplete. Cosa intendiamo? Semplice: la vittoria di Champions League e Coppa Italia, da aggiungere alla Supercoppa già in bacheca (3-0 al Milan a Riad).



Per quanto riguarda la Champions League, è stato Simone Inzaghi, il 22 febbraio, a non porsi limiti: "Possiamo vincerla". A maggior ragione l'obiettivo è valido oggi, con i nerazzurri in vantaggio sul Benfica (2-0 esterno nell'andata dei quarti di finale), in attesa del ritorno di questa sera al Meazza. E poi c'è la Coppa Italia, competizione nella quale settimana prossima è previsto il ritorno delle semifinali, con l'Inter che ospiterà la Juventus dopo il polemico 1-1 dell'Allianz Stadium. In finale, poi, Lautaro e compagni affronterebbero una fra Fiorentina e Cremonese (con i viola che hanno vinto il match d'andata per 2-0 in trasferta).



Champions, Coppa Italia, Supercoppa: obiettivo mini Triplete per l'Inter di Inzaghi. Non sarà come il vero Triplete (Champions, Scudetto, Coppa Italia), ma poco ci manca. E se i nerazzurri dovessero farcela, chi mai poi potrebbe schiodare Inzaghi dalla panchina?