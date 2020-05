Un anno fa, esattamente in questi giorni,rinnovava il suo contratto confino al 30 giugno 2022 togliendosi da un mercato che lo stava vedendo fra i protagonisti.dal club olandese a partire dall'Atletico Madrid, il più concreto, ma anche tanti club Italiani fra cuial punto chesi sente pronto per un salto di qualità nella propria carriera. L'agente in passato aveva avvertito i club interessati: "​. Overmars gli ha rinnovato il contratto per farlo rimanere un altro anno". Un anno è oggi passato e il brusco stop del campionato olandese, già terminato per colpa delfar quadrare i conti e la partenza di Tagliafico potrebbe rappresentareper i club italiani.Del resto della volontà di lasciare i Lancieri ne ha parlato anche lo stesso giocatore, intervistato in Argentina da Radio Continental, confermando i propositi di addio: "​Lo scorso anno l'Atlético Madrid era interessato, ma abbiamo deciso di rimanere per un altro anno, in un club di prima fascia. La Premier è la miglior lega al mondo, seguita dalla Liga e dalla Serie A