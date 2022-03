Tanti nomi per il centrocampo dell'Inter con Beppe Marotta che potrebbe affidare a Simone Inzaghi un reparto decisamente rinnovato per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, fra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Morten Hjuland, 22enne danese che si sta ben disimpegnando con la maglia del Lecce in Serie B.