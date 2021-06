Sulla fascia destra dell'Inter l'identikit dell'eventuale sostituto di Hakimi non è ancora chiaro. I nerazzurri hanno sul taccuino, tra gli altri, anche il classe '96 Denzel Dumfries, decisivo con la sua rete domenica per la vittoria dell'Olanda contro l'Ucraina. È di proprietà del PSV Eindhoven e costa intorno ai 20 milioni. Le alternative, per il Corriere dello Sport, sono Emerson Royal del Barcellona e Davide Zappacosta di proprietà del Chelsea.