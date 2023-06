Giorgi Mamardashvili è un nome caldo del mercato estivo. Non c'è infatti solo l'Inter sulle tracce del portiere del Valencia, attualmente impegnato con la Nazionale georgiana Under 21 negli Europei di casa. Secondo la redazione del programma El Chiringuito in Spagna, infatti, l'Atletico Madrid è pronto a reinserirsi nella corsa: nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante per Jan Oblak, i Colchoneros vedrebbero in Mamardashvili il sostituto ideale.