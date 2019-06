L'Inter ha in mano Barella, ma vuole fare un altro colpo di mercato a centrocampo: il sogno è quello di portare Rakitic a Milano. Il nazionale croato del Barcellona piace molto anche ad altri grandi squadre europee, come Manchester United e Paris Saint-Germain.



Quest'ultimo club in particolare campeggia sulla prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo. Secondo cui Rakitic, così come l'ex interista Coutinho e Dembelé, interessano ai campioni di Francia in una possibile trattativa per il ritorno di Neymar al Barça.