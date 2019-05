Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha concesso una lunga intervista al quotidiano Mundo Deportivo, nella quale si è soffermato anche sul suo futuro. Il calciatore croato è stato recentemente al centro di diversi rumors di mercato ed è stato accostato anche all'Inter, ma le sue idee in merito appaiono piuttosto chiare: "Non so spiegare da dove arrivino queste informazioni. Ho grande rispetto per tutte le squadre e l'Inter è un club importantissimo che ho affrontato quest'anno in Champions League; ci giocano alcuni miei compagni di nazionale, ma io sto in questo momento dove voglio stare. Se stanno pensando a me, è perché il mio rendimento è positivo, ma sono felice al Barcellona. Anche la mia famiglia si trova molto bene e non ho altri pensieri".



Rakitic è altrettanto sicuro rispondendo a una domanda sul Paris Saint Germain, che la scorsa estate fece un tentativo concreto per lui: "Se ricapiterà, andremo a prendere un caffè assieme e niente di più. Rispetto tutto e mi inorgoglisce di piacere ad altre squadre, significa che mi sto comportando al meglio con la mia. Voglio vincere altri titoli a Barcellona, soprattutto un'altra Champions League".