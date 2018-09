Il PSV Eindhoven, eurorivale dell'Inter in Champions League, vince 6-1 contro il Willem II e resta a punteggio da solo in testa alla classifica del campionato olandese. Hendrix sblocca il risultato con un gran gol di sinistro, poi doppiette per Bergwijn e Viergever con Gaston Pereiro a segno su rigore concesso dal Var.