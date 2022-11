Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, è nel mirino dell'Inter. I nerazzurri vogliono rafforzare il proprio reparto offensivo e la via per farlo è puntare su Thuram già a gennaio. Marotta e il suo staff dovranno però tenere in considerazione la concorrenza del Newcastle, che è intenzionato ad avanzare un'offerta al giocatore francese proprio nel mercato invernale. Lo riporta The Sun.