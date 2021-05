. Oltre alla difesa meno battuta del campionato e alla migliore coppia-gol della Serie A (Lukaku-Lautaro), i nerazzurri hanno. Invece per tutti gli altri saranno valutate eventuali offerte. Si è già parlato di un. Allo stesso modo un altro tecnico sta pensando a un nerazzurro col quale ha già lavorato in passato.Arrivato secondo in campionato dietro alla Dinamo Kiev, quindi dovrà passare dalle qualificazioni per arrivare ai gironi di Champions League.Il centrocampista italiano, 26 anni il prossimo 5 agosto, è arrivato a Milano nell'estate del 2019 in prestito con diritto di riscatto fissato aBasti pensare a come ne ha parlato con Bobo Vieri: "Stefano è un calciatore di cuiDisposta a cederlo entra il 30 giugno per sistemare il bilancio, magari dopo le prime tre gare dell'Italia agli Europei. Sperando che,