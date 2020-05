Edinson Cavani è ormai nell’orbita Inter da un anno, a gennaio i nerazzurri ci hanno provato in segreto e ora ci risiamo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, perché Cavani diventi nerazzurro devono verificarsi tre condizioni. La prima è la conferma di Icardi a Parigi. La seconda chiama in causa la questione ingaggio. L’Inter ha fissato una specie di tetto per i suoi top player, quel tetto sono i 7,5 milioni più bonus che Zhang ha riservato a Lukaku prima ed Eriksen poi. È chiaro che difficilmente, anche per questioni di equilibri di spogliatoio, l’Inter potrà offrire più di questa cifra a Cavani. Per questi motivi al momento la strada è in salita.