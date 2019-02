Oggi è il compleanno di Mauro Icardi, l'ex capitano dell'Inter finito al centro delle polemiche per alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti alla società nerazzurra, arrivata al punto di revocargli la fascia per consegnarla a Samir Handanovic. Sono molti quelli che si trovano d'accordo con la scelta di Beppe Marotta, che in questi mesi all'Inter ha avuto modo di raccogliere tantissimi consens