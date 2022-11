Oggi è in agenda il Consiglio d'amministrazione dell'Inter. Il presidente Steven Zhang sarà collegato in videoconferenza da Boston. All'ordine del giorno c'è la formalizzazione dell'assemblea dei soci in termini di crescita di fatturato nel primo trimestre 2022-23 e prospetterà fiducia sul rispetto del nuovo regime di fair play finanziario. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sarà anche la ricerca del nuovo main sponsor del club che dovrebbe quanto prima prendere il posto dell’insolvente Digitalbits.