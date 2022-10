Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, per l'Inter è tempo di pensare alle trattative per i rinnovi, e la prima da snodare è quella legata al futuro di Milan Skriniar. Nella giornata di oggi è in programma il primo incontro per discutere del contratto del difensore slovacco.



OTTIMISMO - Il contratto è in scadenza a giugno prossimo, l'Inter vuole evitare di perdere il giocatore a parametro zero e prima della partita contro il Viktoria Plzen Marotta si è detto ottimista sulla permanenza del giocatore a Milano. L'ad nerazzurro ha spiegato che l'idea della società è quella di far diventare Skriniar un punto di riferimento per l'Inter del futuro, ma per farlo serve una firma sul nuovo contratto. Oggi il primo incontro, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo.