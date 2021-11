Dopo i primi esami clinici svolti in Olanda, questo pomeriggio, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, si sottoporrà a nuove visite mediche all'istituto Humanitas di Rozzano, per stabilire l'entità del guaio muscolare patito alla coscia durante la partita di nazionale. Per adesso, dall'Inter, nessuno si sbilancia. La paura di un lungo stop c'è, ma persiste anche un briciolo di speranza.