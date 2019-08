Oggi è il giorno di Romelu Lukaku all'Inter. Arrivato nella notte in volo da Bruxelles all'aeroporto della Malpensa accolto da centinaia di tifosi nerazzurri in festa, il centravanti belga ha dormito in un hotel in zona San Siro. In giornata previste le visite mediche e la firma su un contratto da 8,5 milioni di euro netti all'anno per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2024. Si tratta dell'acquisto più costoso nella storia dell'Inter, che pagherà in 5 rate annuali al Manchester United 65 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus oltre al 5% sull'eventuale futura rivendita. Calciomercato.com segue la sua giornata in tempo reale.