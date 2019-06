Non sarà soltanto la settimana dei contatti per Dzeko, Barella e del caso Icardi. L'Inter in agenda ha anche un incontro con il Genoa tra giovedì e venerdì, il momento giusto per Beppe Marotta e Piero Ausilio che preparano il vertice con Preziosi e Capozucca: l'occasione per completare definitivamente la pratica per il riscatto del giovane attaccante Eddie Salcedo, l'Inter lo farà suo per 8 milioni di euro, il classe 2001 ha convinto tutti e c'erano altri club anche stranieri pronti ad approfittarne in caso contrario. Con il Genoa si parlerà dell'idea di un prestito biennale proprio al Grifone per la crescita del gioiellino dell'Under azzurra, ci sono diversi bonus da limare nel discorso.



RADU RICOMPRATO - Non solo, perché la dirigenza nerazzurra si attiverà anche per ricomprare Ionut Radu sempre dal Genoa: operazione questa già decisa da tempo ma che verrà anche completata a livello burocratico, l'Inter eserciterà la clausola di recompra prevista nel contratto e valuterà con Preziosi l'idea di un altro anno di prestito a Marassi per accontentare il giocatore nel suo percorso di crescita. La cessione definitiva di Radu è uno scenario su cui al momento l'Inter è fredda, non vuole fare sacrifici per i suoi giovani migliori a meno di grosse offerte. Tavolo aperto, tra giovedì e venerdì Inter e Genoa risolveranno tutto.