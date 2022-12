La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa dell’Inter e spiega come neanche Bastoni sia certo di un lungo futuro in nerazzurro.



“Il panorama va comunque osservato dall’alto, a 360 gradi: dalla partita a poker per il rinnovo di Skriniar, giunta ormai all’ultima mano, alle posizioni di De Vrij e Acerbi, entrambe in divenire. Non bastasse, anche Alessandro Bastoni (scadenza 2024) non è più così sicuro di avere un lungo futuro interista: per età e prospettiva, è uno dei difensori più accattivanti su piazza e le chiamate esplorative dalla Premier, anche negli ultimi giorni, non si sono fermate. Insomma, l’azzurro non è mai uscito dalla categoria dei “sacrificabili” e, per premunirsi nel caso venga ceduto proprio lui sull’altare dei conti (entro il 30 giugno), i nerazzurri hanno iniziato a guardarsi intorno con una certa insistenza”.