Il portiere dell'Inter, Andrè Onana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: "Credo di migliorare ogni giorno giocando con questi giocatori, imparo sempre molto al loro fianco. E' un sistema nuovo per me ma sono tranquillo".



OBIETTIVI - "L'idea di un grande club come questo è vincere tutto, che sia campionato o Champions non importa, perché abbiamo una squadra ampia con tanti giocatori. Punteremo a tutti gli obiettivi, difendere questa maglia è un orgoglio. Vogliamo fare le cose perbene".