Intervistato da Inter Tv, il portiere nerazzurro, André Onana, si è detto fiducioso per la qualità del gruppo di cui fa parte.



“Ho fiducia in questa squadra, in questi giocatori. Qui ci sono grandi giocatori e credo che con la squadra che abbiamo possiamo vincere qualsiasi cosa e raggiungere i nostri obiettivi. I tifosi ci danno una grande carica. Daremo il massimo per loro e proveremo a vincere il più possibile. Quello che posso dire è che faremo tutto il possibile, daremo sempre il massimo. Spero che con la carica che sapranno trasmetterci potremo raggiungere i nostri obiettivi".