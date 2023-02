In casaRomelu, con il suo gol che è valso la vittoria per 1-0 sul Porto in Champions, si è preso inevitabilmente le copertine del giorno dopo. Ma c'è un altro protagonista assoluto della gara,che ha inciso forse anche più di Lukaku sul risultato finale perché se quello 0 alla voce gol segnati dal Porto è resistito fino alla fine è anche e sopratutto merito dei suoi interventi. Un portiere che è sempre più in crescita, sempre più leader e cheUna partita da 7 in pagella, come il voto datogli dal nostro Pasquale Guarro, che certifica interventi fondamentali per il risultato finale: "Onana 7: Reattivo sulla botta di Grujic. Poi due interventi in pochi secondi, a murare le conclusioni ravvicinare di Taremi".In campo Onana non si è però solo fatto notare per i suoi interventi decisivi, ma anche per il battibecco a distanza con Edin Dzeko, o meglio con la risposta senza mezzi termini all'attaccante bosniaco che lo stava criticando per un rilancio rapido non effettuato., da chi ha fame e voglia di tornare a vincere dopo l'anno difficile passato con l'Ajax. Non è un caso che il portiere camerunese abbia anche usato parole di grande maturità sia prima della gara: "Siamo pronti a tutto,L'Inter può arrivare il più lontano possibile in Champions" e sia dopo: "ma imparo dai miei errori". Onana si è preso l'Inter e non più solo per il calo di Handanovic, ma perché quella porta, quella nerazzurra, l'ha fatta definitivamente sua.