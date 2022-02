Brividi. Mentre Mahmood e Blanco si esibivano sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo, l'Egitto ha battuto i padroni di casa del Camerun ai calci di rigore nella semifinale della Coppa d'Africa. Dopo lo 0-0 dei primi novanta minuti e dei tempi supplementari, sono risultati decisivi gli errori dal dischetto di Moukoudi, Laa Siliki e N'Jie: ipnotizzati da Gabaski. Così non è stato necessario il tiro di Salah, che domenica sfiderà in finale il Senegal del suo amico Mané e di Koulibaly. Invece il Camerun di Onana e Anguissa giocherà sabato la finale per il terzo posto contro il Burkina Faso. ​Sabato 12 febbraio è in calendario Napoli-Inter, mercoledì 16 febbraio Inter-Liverpool.​



Il prossimo 1° luglio André Onana si trasferirà a parametro zero dall'Ajax all'Inter, con cui ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2026 da circa 3 milioni di euro netti a stagione. All'incirca la stessa cifra che guadagna Samir Handanovic, al quale il club nerazzurro offrirà un rinnovo al ribasso in questo mese di febbraio. Ora la palla passa al capitano dell'Inter, chiamato prima a cercare di fermare Salah in Champions League con il Liverpool e poi a prendere una decisione sul proprio futuro: restare a Milano per fare da chioccia a Onana o andare a giocare altrove?