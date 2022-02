Questione di priorità, come logico che sia. In viale della Liberazione l’agenda dei dirigenti è fitta ma organizzata e ogni fascicolo in ordine di scadenza., anche se si aspetterà il derby per avviare ogni pratica., che hanno richieste e aspettative ben diverse, ma l’Inter spera che entrambi conservino il desiderio di un fine comune: il rinnovo. Il croato attende l’ultimo grande contratto da firmare in carriera e non vorrebbe assolutamente scendere al di sotto degli emolumenti attuali (5,5 milioni di euro a stagione), mentreLe quasi 34 primavere sono un aspetto da considerare anche se la prestanza fisica di Perisic sembra respingere con forza gli attacchi del tempo.Tempo che l’Inter gli concederà.Poi, come detto, c’è anche Handanovic, un altro che conta abbastanza in quello spogliatoio e non solo perché indossa la fascia da capitano.La sua titolarità è insidiata ma nessuna la scarterà a prescindere eCerto, a patto che Handanovic sia anche lui pronto a rivedere al ribasso, e non di poco, il proprio ingaggio. Febbraio intenera, recita un famoso detto, vedremo se sarà così per Ivan Perisic e Samir Handanovic.