Il portiere dell’Inter, André Onana, è stato ospite del canale YouTube di Rinat e ha parlato dei suoi primi mesi in nerazzurro.



Hai 26 anni e una grande esperienza in campo internazionale.

“La verità è che a 26 anni in Italia sei considerato un bambino. Ma sono felice di avere avuto questa esperienza e di avere avuto la fortuna di debuttare molto presto. A 19 anni ero titolare nell'Ajax, lì ho vissuto anni meravigliosi, dove abbiamo fatto la storia. Sono felice di quello che abbiamo fatto ma adesso c'è da guardare avanti. La vita di un portiere è molto lunga e abbiamo tanta strada da fare”.



Com’è il tuo rapporto con Handanovic?

"Sono contento di essere all'Inter. Samir è un grande portiere e a 38 anni sta facendo ottime cose e questa è la strada per poter giocare per molti anni".



Come sono stati i tuoi primi mesi a Milano?

"La mia famiglia vorrebbe sempre presente e sinceramente quando non ci sono è un po' più complicato. Ma sto bene a Milano, è una città top, ma non credo di dover essere io a dirlo, la conoscono tutti. Mi sono ambientato bene, ho vissuto a Barcellona e ora a Milano. Sono molto simili, mi sento a casa qui".