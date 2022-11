L’Inter si allenerà ad Appiano Gentile fino a venerdì, poi ci sarà il rompete le righe fino al 2 dicembre, quando la squadra si ritroverà in Pinetina per prepararsi alle due amichevoli di Malta. Partenza fissata per il 4 dicembre, con un’amichevole già ufficializzata, quella che i nerazzurri disputeranno il 7 dicembre contro il Salisburgo. Prima, però, si giocherà contro una formazione locale il giorno 5. Il rientro è fissato per il 10 dicembre in Italia e da Appiano i nerazzurri si sposteranno per le singole amichevoli.



LE AMICHEVOLI - Si parte con quella di Siviglia (contro il Betis), in calendario per il 16 dicembre. Tornati in Italia, l’Inter andrà sulla punta dello stivale, a Reggio Calabria, dove il 22 dicembre si affronteranno in amichevole i due fratelli Inzaghi. Dopo Natale, ci sarà invece spazio per l’ultima amichevole di questa sosta per i Mondiali: l’Inter sarà di scena il 28 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove sfiderà il Sassuolo.