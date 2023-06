André Onana, portiere dell'Inter che domani sfiderà il Manchester City in finale di Champions League, ha parlato a Manchester Evening News:



"Probabilmente sono la migliore squadra del mondo, ma sabato devono dimostrarlo. Saremo lì per difendere e rappresentare l'Inter, per fare la storia. Non sarà facile, ma devono dimostrare di essere i migliori. Perché non dovrei essere rilassato? Sono calmo. Non ho alcuna pressione, non abbiamo alcuna pressione. Sappiamo che non sarà facile ma noi ci saremo".



SPAVALDO - "Loro hanno più pressione di noi, io sono tranquillo. È il calcio. In questa vita ho paura solo di Dio e non lo vedo in campo. Gli uomini sono uomini. Sappiamo in che modo calceranno i rigori? Non posso dirlo. Ma mi sento molto bene ad affrontare i rigori. Ma non ho paura di affrontare nessuno. Siamo tutti grandi giocatori e sappiamo come giocare le finali. Sarà dura per noi ma anche per loro".