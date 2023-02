Intoccabile sì, ma fino a un certo punto. Parliamo di Andrè Onana, arrivato in estate dall'Ajax, e capace di scavalcare Handanovic nelle gerarchie di Inzaghi. Il camerunese non è sul mercato, a meno che non arrivi una proposta da 25-30 milioni di euro. Giunto a zero, l'addio del 26enne potrebbe rappresentare una grande plusvalenza per il club di Viale della Liberazione.