portiere in procinto di trasferirsi ufficialmente all'Inter, ha affidato ai suoi social un saluto all'Ajax:"Un bel viaggio di 7 anni arriva alla fine. Sono arrivato con l'illusione di un bambino. Con il desiderio di dare tutto per questo club storico. Adesso me ne vado da uomo con la consapevolezza di aver dato tutto per questa maglia, dal primo all'ultimo giorno".