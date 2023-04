Michele Di Gregorio si è confermato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano nel corso della stagione corrente. Forse il migliore nel reparto portieri, insieme a Guglielmo Vicario. L’ottima prestazione contro la sua squadra madre, l’Inter, non è solo un ritorno alle origini è ha fatto tutta la trafila, insieme al coetaneo Dimarco, oggi punto fermo della squadra di Inzaghi), ma anche uno slancio decisivo per la carriera. Una lunga ascesa, partita dalle giovanili nerazzurre, passata per Renate, Novara e Pordenone, culminata con la maglia del Monza, con cui ha raggiunto una promozione in Serie A e una futura salvezza di valore, storica per il club brianzolo. Il giocatore ha dimostrato una tale affidabilità da convincere prima Stroppa, poi Palladino a schierarlo quasi sempre titolare e a preferirlo a Cragno, non certo un portiere dalle qualità poco attendibili.



CHE RENDIMENTO! - Con l’avvento della Serie A in casa Monza, è scattato l’obbligo di riscatto nei suoi confronti: 4 milioni nelle casse dell’Inter. Il club nerazzurro, nel corso della scorsa estate ha deciso di non esercitare il controriscatto previsto dall’accordo e di virare su André Onana, svincolato. Da lì in poi, Di Gregorio ha firmato coi brianzoli un contratto triennale, collezionando, finora, 29 presenze in Serie A, divenendo inamovibile. Anche il suo valore di mercato è salito vistosamente, passando dai 3,8 milioni di giugno 2022 agli attuali 7 (fonte Transfermarkt). Tali cifre sono giustificate da 89 parate decisive e 8 clean sheet. Le scelte tecniche sono spesso un salto nel vuoto. L’Inter, un anno fa, ha lasciato partire Di Gregorio perché in quel momento aveva individuato un’alternativa più allettante. Occorre dire, tuttavia, che i nerazzurri sembrano aver trovato una condizione ottimale tra i pali, tanto ambita per il dopo Handanovic.



RITORNO AL FUTURO?- Onana ha allontanato qualsiasi dubbio, dimostrandosi all’altezza del ruolo e costringendo il portiere sloveno alla panchina. Un’operazione conveniente per il club di Zhang, dal momento che l’unica spesa per Onana è stata l’ingaggio (3 milioni netti in cinque anni di contratto fino al 2027). In nove mesi le sue prestazioni hanno, però, suscitato interesse all’estero. Il Chelsea è alla finestra e in estate potrebbe preparare un’offerta importante per l’ex Ajax. Ragionando in questi termini, il rischio che l’Inter possa non giocare la Champions e la situazione finanziaria incerta della proprietà cinese potrebbero giocare un ruolo fondamentale nelle decisioni future del calciatore (anche se, al momento, il Chelsea è ben lontano dalla zona Europa). Risulta difficile fare previsioni, ma la facilità con cui il club londinese riesce ad accaparrarsi i giocatori è disarmante, malgrado il periodo complicato. Quindi è bene non scartare alcuna ipotesi. In quest’ottica, in caso di posto vacante tra i pali, l’Inter potrebbe permettersi di tornare su Di Gregorio. Un profilo ormai affermato e di forgiatura nerazzurra (utile dunque anche in ottica liste), che tornerebbe alla base a distanza di sei anni e potrebbe rappresentare un nuovo punto fermo per il futuro. Lo dimostrano le 89 parate, tra cui quelle su Correa e Lukaku nel corso del recente incontro al Meazza.