Inter, operato Sensi. Svelato il motivo, ecco quante partite salta

Nella giornata di oggi, il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che dovrebbe mantenerlo ai box per circa un mese. La speranza di Simone Inzaghi è di riaverlo a disposizione per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, prevista per il prossimo 13 marzo. Il giocatore classe ‘95 ha subito un intervento che era stato programmato da tempo e che si è reso necessario per la rimozione di una placca apposta nel novembre 2022, quando si procurò una frattura malleolo-peronale all’epoca della sua esperienza al Monza. Sensi salterà quindi le partite di campionato contro Lecce, Atalanta e Genoa e potrebbe tornare ad essere disponibile a ridosso dei due impegni ravvicinati con Bologna e Atletico Madrid.



IN USCITA - Nel corso di questa stagione Sensi ha disputato 28 minuti, spalmati su 3 presenze, in Serie A, a cui vanno aggiunti 37’ in Coppa Italia. La sua avventura all’Inter si avvia peraltro alla conclusione, in considerazione del fatto che il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno non verrà prolungato. La destinazione più probabile, ad oggi, continua ad essere il Leicester, club che lo ha trattato con insistenza negli ultimi giorni del mercato invernale, senza però riuscire a definire la trattativa a causa di alcuni intoppi legati di natura economica.