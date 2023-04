Potrebbe essere Inzaghi, alla fine, a dire addio all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore starebbe pensando da tempo a questa ipotesi nel caso in cui dovesse ottenere qualche grande traguardo nel finale di stagione. Simone ritiene di non essere l'unico colpevole dell'annata deludente. Per la sua sostituzione i nomi sono quello di De Zerbi, Conte e Thiago Motta.