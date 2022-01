11.45 - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sono in corso in questi minuti le visite mediche per l'Inter di André Onana, che ha raggiunto Milano nelle scorse ore per definire il suo trasferimento in Serie A dal prossimo 1° luglio.





11.00 - Il mercato di gennaio dell'Inter si accende, con un colpo programmato per... giugno. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, nella giornata di oggi il portiere dell'Ajax André Onana potrebbe sbarcare a Milano per svolgere la prima parte di visite mediche e firmare il contratto che, dalla prossima estate fino a giugno 2026, lo legherà al club nerazzurro. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'Inter ha informato ufficialmente l'Ajax con una mail della volontà di prendere contatto e chiudere la pratica con l'ex numero uno del Barcellona. E per i prossimi giorni era stato programmato l'arrivo in Italia dell'agente del calciatore per definire gli ultimi passaggi.



TOCCATA E FUGA - Onana, che si trova in Camerun con la sua nazionale per la Coppa d'Africa che inizia domenica prossima proprio nel suo Paese, avrebbe ricevuto l'autorizzazione a fare rotta sull'Italia in queste ore per completare le ultime formalità, prima di fare ritorno a Yaoundé e completare gli ultimi preparativi in vista dell'esordio contro il Burkina Faso. In attesa di definire il futuro di Samir Handanovic, in scadenza di contratto e sondato nei giorni dalla Lazio, l'Inter mette le mani sul suo nuovo portiere.