Spunta un nome nuovo per la corsia sinistra dell'Inter, a svelarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come, oltre al Napoli, anche l'Inter segua con attenzione Kostas Tsimikas, esterno sinistro (piede mancino) dell'Olympiacos. Sempre secondo la "Rosea”, la valutazione del calciatore si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro e i nerazzurri si sarebbero mossi mandando un osservatore in Grecia per poterne stilare un'accurata relazione. Curiosità: ​Kostas Tsimikas si è formato nelle giovanili dell'Olympiacos, agli ordini dell'ex nerazzurro Georgatos.