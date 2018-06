L'Inter è volata a Londra per discutere il rinnovo di contratto con Joao Miranda. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Ausilio abbia proposto al brasiliano un prolungamento fino al 2020 con un ritocco sull'ingaggio.



“Ausilio ha pronto un accordo con ritocco economico fino a giugno 2020, quando il difensore brasiliano avrà quasi 36 anni. Di questo si è parlato sia mercoledì pomeriggio sia ieri mattina all’Enfield Training Centre. Un’accelerata ispirata soprattutto da Spalletti che ha chiesto la conferma di quello che ritiene un leader importante anche all’interno dello spogliatoio. Miranda ha preso tempo, c’è comunque ottimismo in casa Inter”.