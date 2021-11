Intervistato da TuttoSport, l'ex nerazzurro, Massimo Paganin, esprime la propria opinione sui tre difensori titolari dell'Inter.



“De Vrij nel suo ruolo è tra i migliori interpreti della difesa a tre, non ce ne sono molti come lui. Siamo ai livelli di Bonucci e Thiago Silva. Lo accosto ai grandissimi. Skriniar è bravissimo nell’uno contro uno. Bastoni è presente e futuro. Alessandro è molto abile in fase di costruzione, può giocare anche a quattro. E ora si fa valere anche negli inserimenti, come vuole il calcio moderno”.