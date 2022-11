Intervistato da TMW, l’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, ha espresso la propria opinione in merito all’estremo difensore nerazzurro, André Onana.



“Sta facendo quello che deve fare, non ha fatto errori e ha fatto buone partite. Secondo me finora è stato protagonista di un discreto inizio di stagione. Poi si può sempre migliorare, però sinceramente non ha fatto errori e con la Juve ha fatto anche una bella parata. D'istinto, ma Onana è soprattutto un portiere d'istinto, molto reattivo".