Christian Panucci, ex difensore tra le altre di Milan e Roma, ha parlato a Il Tempo dei movimenti di mercato delle big in Italia: Sicuramente abbiamo ripreso, come calcio italiano, a trattare giocatori molto importanti. Va dato merito a Inter, Juventus e Napoli per gli investimenti che stanno facendo. Anche i tecnici sono un segnale importante. Quando prendi un tecnico come Antonio Conte è perché punti a vincere. In generale tutte le inseguitrici della Juventus mi sembra si stiano rafforzando e questo fa sperare di poter assistere a un campionato più combattuto, anche se personalmente vedo ancora la Juventus una spanna sopra le altre. Dzeko e Icardi? Sono due giocatori forti, sicuramente diversi. L'addio di Dzeko alla Roma? È qualcosa a cui devono pensare il club e il giocatore. È giusto che la società, in caso di cessione, ci guadagni".