Il centrocampista di proprietà dell'Inter e in prestito al Brest Lucien Agoumé ha parlato dei nerazzurri nel corso di un'intervista a Le Telegramme: "Andare in Italia è stata la scelta giusta, non credo di averlo fatto troppo presto. E se dovessi tornare indietro lo rifarei ancora, perché in queste due stagioni sono cresciuto molto allenandomi con grandi giocatori e grandi allenatori. Quest'anno mi hanno girato in prestito, fa parte di un progetto comune che cercheremo di portare a termine per raggiungere i risultati desiderati".