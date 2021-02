Il Borussia Monchengladbach non ha alcuna opzione per il riscatto di Valentino Lazaro dall'Inter. A confermarlo è il ds dei tedeschi, Max Eberl, a Bild: "Si tratta di un prestito secco. Siamo felici che sia qui, anche se i suoi due infortuni lo hanno frenato. Vedremo cosa sarà possibile fare quando pianificheremo la squadra per la prossima stagione.