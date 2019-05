L'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, è stato intervistato da Passioneinter.com rilasciando un bilancio dell'attaccante nerazzurro alla prima stagione in Italia:



ADATTAMENTO - “Prima stagione all'Inter? Per me è stata più che positiva. E’ un ragazzo arrivato a 20 anni in un club gigante come l’Inter, che con la sua grinta ed il suo gioco è già entrato nel cuore della gente. I tifosi gli vogliono bene. E’ stato un anno molto buono. Ad un giocatore normalmente serve del tempo per adattarsi al calcio italiano, magari 1-2 anni. Lautaro ci è riuscito in soli 2 mesi. Ha fatto diversi gol, aiutando la squadra a qualificarsi in Champions, pur non giocando sempre titolare. Si sente importante soprattutto psicologicamente: lui lavora per questo, per aiutare la propria squadra e per farsi trovare sempre pronto quando tocca a lui giocare. E’ un ragazzo molto intelligente e con un cuore davvero grande. E questo si vede in ogni momento: quello che sente lui dentro di sé credo che la gente lo veda.



IL PROSSIMO ANNO - L’unica cosa che spero è che non sia come quest’anno in cui non ha trovato tanta continuità di gioco. Spero che venga tenuto in conto in maniera diversa e che possa raggiungere una quantità sufficiente di partite di cui qualsiasi giocatore ha bisogno per dire la sua in un club. Spalletti? Credo che più che il suo lavoro, sia stato importante l'impegno di Lautaro durante la stagione. Perché ci sono stati momenti difficili nei quali non c’è stato posto per lui, nemmeno quando mancava un attaccante, pur avendo fatto bene ed avendo giocato partite interessanti in quel periodo. La cosa più importante in tutto questo è stata la squadra che lo ha accompagnato e guidato. CONCORRENZA - Dzeko e Lukaku? Lautaro è pronto per competere con tutti. Se arrivano questi due grandi giocatori sarebbe una bella concorrenza per lui. Ma Lautaro è all’altezza, ha solo bisogno di quella continuità necessaria per tutti per esprimersi. Una concorrenza sana insomma.



FUTURO - Del rinnovo del contratto non abbiamo ancora parlato. Come dico sempre sotto questo aspetto aspettiamo l’Inter con la massima disponibilità da parte nostra. Abbiamo un’ottima relazione con la dirigenza. Siamo molto tranquilli. Ovviamente Lautaro è cresciuto molto e Suning sa che oggi è valutato come uno dei migliori giocatori del mondo, così come i club europei che lo vogliono. Noi siamo tranquilli e sempre disposti al dialogo. Pensiamo al campo, sperando che Lautaro giochi e faccia bene”.