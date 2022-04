Intervistato da Il Posticipo, l'ex calciatore della Lazio, Marco Parolo, ha parlato di Simone Inzaghi, suo ex allenatore ai tempi dell'esperienza in biancoceleste.



“Inzaghi è un gestore eccezionale, deve imparare a non accontentarsi mai, a gestire meglio le sconfitte e i passi falsi. Chi vince lo scudetto quest'anno potrà dire di avere imparato qualcosa di grande".