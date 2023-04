Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex calciatore della Lazio, Marco Parolo, che in biancoceleste è stato allenato da Simone Inzaghi, critica severamente l'attuale tecnico dell'Inter per non aver saputo motivare nel migliore dei modi il gruppo a sua disposizione.



“In Champions è facile per un calciatore accendersi perché c'è l'adrenalina della competizione e il fatto di giocare per se stesso. Il calciatore alla fine è un'azienda individuale, purtroppo siamo fatti così e ognuno pensa al proprio bene e in questo momento il bene è fare il massimo in Champions. In campionato a volte magari dici «voglio giocar la Champions, mi tutelo, mi risparmio in campionato» e questo ti porta ad avere un percorso così, con undici sconfitte. L'Inter potenzialmente avrebbe dovuto avere più punti ed essere più avanti in classifica, dò colpe anche alla società e a tutto lo staff e all'allenatore nel motivare i calciatori perché dovrebbero giocarsi il campionato con il Napoli”.