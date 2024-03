Inter, parte l'asta per Leny Yoro: PSG, Real Madrid e la richiesta monstre del Lille

Leny Yoro, difensore centrale franco-ivoriano del Lille , secondo quanto riportato da Tuttosport, è finito nel mirino dell’Inter.



Sul giocatore, però, non ci sarebbero soltanto i nerazzurri, ma anche il PSG e il Real Madrid. Dalla Spagna, però, sono sicuri che i Blancos hanno una corsia preferenziale per il classe 2005 e che da parte del giocatore ci sia la volontà di vestire la maglia madrilena. Il Real, che pur deve superare le richieste del Lille, è il club attualmente in vantaggio. I francesi dal canto loro hanno chiesto 100 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da Florentino Perez.



Potrebbe dunque trattarsi di un'operazione a lungo termine con una strategia precisa da portare avanti, purché il prezzo sia in linea con la realtà sportiva ed economica, ovvero 30 milioni di euro. In caso contrario, anche se questa sarebbe l'ultima spiaggia, si aspetterà il 30 giugno 2025 per provare a prenderlo a parametro zero.